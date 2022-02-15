75% футболистов выступили против проведения чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года

75% футболистов выступили против проведения чемпионата мира каждые два года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос по поводу идеи Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает The Guardian 15 февраля.

75 процентов опрошенных игроков выступили против проведения чемпионата мира чаще, чем каждые четыре года.

В Европе и Азии за нынешнюю модель проведения чемпионата мира проголосовали 77 процентов футболистов.

В Америке за то, чтобы турнир проводился каждые четыре года, проголосовали 73 процентов игроков. В Африке — 49 процентов.

81 процент опрошенных игроков назвали национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.

Всего в опросе приняли участие 1000 действующих игроков.