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Сегодня, 15:35

75% футболистов выступили против проведения чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года

75% футболистов выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
Карен Саркисян
Корреспондент

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос по поводу идеи Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает The Guardian 15 февраля.

75 процентов опрошенных игроков выступили против проведения чемпионата мира чаще, чем каждые четыре года.

В Европе и Азии за нынешнюю модель проведения чемпионата мира проголосовали 77 процентов футболистов.

В Америке за то, чтобы турнир проводился каждые четыре года, проголосовали 73 процентов игроков. В Африке — 49 процентов.

81 процент опрошенных игроков назвали национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.

Всего в опросе приняли участие 1000 действующих игроков.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/feb/15/world-cup-75-per-cent-male-footballers-stay-every-four-years-fifpro-survey
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