75% футболистов выступили против проведения чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года
75% футболистов выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос по поводу идеи Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает The Guardian 15 февраля.
75 процентов опрошенных игроков выступили против проведения чемпионата мира чаще, чем каждые четыре года.
В Европе и Азии за нынешнюю модель проведения чемпионата мира проголосовали 77 процентов футболистов.
В Америке за то, чтобы турнир проводился каждые четыре года, проголосовали 73 процентов игроков. В Африке — 49 процентов.
81 процент опрошенных игроков назвали национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.
Всего в опросе приняли участие 1000 действующих игроков.
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