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Сегодня, 01:22

Источник: Бензема из-за травмы пропустит ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

Форвард сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, у 34-летнего француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Форвард был доставлен в больницу Аспетар, после чего, прихрамывая, покинул ее.

Ранее L'Equipe сообщал, что футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/coupe-du-monde/coupe-du-monde-karim-benzema-est-forfait-pour-toute-la-competition-19-11-2022-BTLQS4O5LBBSLJM2BYSCZ3ZDTQ.php#xtor=AD-1481423553
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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