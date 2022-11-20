Источник: Бензема из-за травмы пропустит ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, у 34-летнего француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Форвард был доставлен в больницу Аспетар, после чего, прихрамывая, покинул ее.

Ранее L'Equipe сообщал, что футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.