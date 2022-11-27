Крамарич: «Хочу поблагодарить тренера Канады за мотивацию. Мы показали, кто кого отымел»

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич прокомментировал победу в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира-2022 над Канадой (4:1).

Перед игрой тренер канадцев Джон Хердман сказал своим игрокам, что теперь они должны выйти на поле и отыметь Хорватию.

«Эти слова мотивировали всю Хорватию. Я хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Он мог бы подобрать слова получше, сформулировать их немного по-другому. В конце концов, Хорватия показала, кто кого отымел», — приводит слова Крамарича Goal.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третью строчку занимает Бельгия (4 очка), четвертая — Канада (0), которая потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре канадцы встретятся с Марокко, а хорваты сыграют против Бельгии. Обе игры пройдут 1 декабря и начнутся в 18.00 мск.