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Инфантино назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

Алина Савинова
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я действительно видел все матчи, и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу за всю историю. Так что это очень многообещающе для оставшейся части турнира. Матчи были великолепного качества и на прекрасных стадионах. Кроме этого, публика была невероятной. Средняя посещаемость — 51 000 человек», — приводит Talk Sport слова Инфантино.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://talksport.com/football/1270223/world-cup-fifa-president-gianni-infantino-success-qatar/
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
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