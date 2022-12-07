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Сегодня, 17:08

Рамуш: «Роналду — наш лидер. Он мой ориентир, кумир многих из нас»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш рассказал, что думает о партнере по команде Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — наш лидер. Он капитан, лидер, и мы всегда с нетерпением ждем возможности играть бок о бок с ним. Он мой ориентир, кумир многих из нас. Криштиану Роналду, [Роберт] Левандовски и [Златан] Ибрагимович — мои образцы для подражания», — приводит Goal слова Рамуша.

21-летний португалец вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1) и забил три гола в этой встрече. Он стал самым молодым автором хет-трика на ЧМ за последние 60 лет.

Роналду начал матч против швейцарцев на скамейке запасных, однако вышел на замену на 73-й минуте игры.

В четвертьфинале мирового первенства Португалия сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.

Источник: https://www.goal.com/en/news/ronaldo-replacement-goncalo-ramos-statement-portugal-captain-world-cup-hat-trick/blta0fe538b707789f2
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
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