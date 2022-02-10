Дивеев рассказал, кто взял на себя роль лидера сборной в отсутствие Дзюбы

Защитник сборной России Дивеев рассказал, кто взял на себя роль лидера национальной команды в отсутствие форварда Артема Дзюбы.

— Перед Евро ты говорил, что Дзюба — крутой капитан и для сборной хорошо, когда есть такой человек, он раскрепощает. Сейчас его нет.

— Джикия взял все на себя.

— Но это же все равно немного другое.

— Он взял на себя роль лидера, который поможет, подскажет, поговорит с кем надо. Если надо — «пиханет».

— Кажется, что в плане атмосферы Джикия — немного другой.

— Понятно, да. Мы не берем юмор. Джикия и Дзюба — разные люди. Мы же в футбол играем, а не «ха-ха» ловим.