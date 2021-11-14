Хорватия — Россия: Карпин сделал тройную замену во втором тайме
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошел на крупные перестановки по ходу матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Хорватии.
Он сделал сразу тройную замену: Александра Головина заменил Дмитрия Чистяков, Федорова Смолова — Антон Заболотный, Алексея Ионова — Роман Зобнин.
На эти перестановки тренер пошел при счете 0:0.
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