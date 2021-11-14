Хорватия — Россия: Кудряшов срезал мяч в свои ворота
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал автором автогола в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии. Этот мяч вывел хорватов вперед во втором тайме — 1:0.
После навеса с фланга Кудряшов пытался вынести мяч из штрафной, но на скользком газоне неудачно подстроился под мяч и тот от него отлетел в ворота. Голкипер россиян Матвей Сафонов чуть-чуть не смог дотянуться, чтобы спасти команду.
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