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Хайкин рассказал, как он узнал о вызове в сборную России

19:02
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Голкипер сборной России Никита Хайкин на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра рассказал, как узнал о вызове в национальную команду.

— Как узнали о вызове?

— Узнал из соцсетей. У меня была игра, проснулся — все поздравляют. Мне приятно быть здесь, одна из целей осуществилась, но дальше — больше.

— Виталий Кафанов связывался с вами ранее?

— Да, он набрал за две-три недели до вызова, пообщаться хотел, приехать на игру не получилось из-за ковида.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры