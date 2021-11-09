Хайкин рассказал, как он узнал о вызове в сборную России

Голкипер сборной России Никита Хайкин на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра рассказал, как узнал о вызове в национальную команду.

— Как узнали о вызове?

— Узнал из соцсетей. У меня была игра, проснулся — все поздравляют. Мне приятно быть здесь, одна из целей осуществилась, но дальше — больше.

— Виталий Кафанов связывался с вами ранее?

— Да, он набрал за две-три недели до вызова, пообщаться хотел, приехать на игру не получилось из-за ковида.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.