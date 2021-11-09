Вячеслав Караваев о конкуренции в сборной России: «Никто не говорит, что я номер один»
18:58
Защитник сборной России Вячеслав Караваев на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром рассказал о конкуренции в команде.
— Как изменилась обстановка в сборной?
— Все осталось прежним, настроение отличное готовимся к игре в штатном режиме.
— Состояние газона на «Петровском» изменилось?
— Да все отлично! Все условия тренировочные идеальные, все нормально
— Вы здесь без Марио Фернандеса. Теперь чувствуете себя первым номером?
— Я не смотрю на это и стараюсь выполнять свою работу. Ещё есть ребята, конкуренцию никто не отменял. Никто не говорит, что я номер один.
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.
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