Вячеслав Караваев о конкуренции в сборной России: «Никто не говорит, что я номер один»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром рассказал о конкуренции в команде.

— Как изменилась обстановка в сборной?

— Все осталось прежним, настроение отличное готовимся к игре в штатном режиме.

— Состояние газона на «Петровском» изменилось?

— Да все отлично! Все условия тренировочные идеальные, все нормально

— Вы здесь без Марио Фернандеса. Теперь чувствуете себя первым номером?

— Я не смотрю на это и стараюсь выполнять свою работу. Ещё есть ребята, конкуренцию никто не отменял. Никто не говорит, что я номер один.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.