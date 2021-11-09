Нападающий сборной Хорватии Чолак: «После победы над Мальтой можно будет думать о России»

Нападающий сборной Хорватии Антонио Чолак поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификационного раунда чемпионата мира-2022 с Мальтой и Россией.

«Все в наших руках, и это самое главное. Мы знаем, что можем набрать шесть очков в оставшихся матчах, но идем последовательно, шаг за шагом. Первая встреча в четверг, мы готовимся к ней. Только после победы над Мальтой можно будет думать о России. Нет никакого дополнительного давления, потому что мы хотим добиваться побед в каждом матче», — приводит слова Чолака пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Также игрок рассказал, что надеется на то, что Лука Модрич поможет команде выиграть заключительные матчи.

«Он самый важный игрок в нашей команде, я надеюсь, что он сможет сыграть оба матча, потому что он наш двигатель в центре поля. Конечно, мы хотели бы, чтобы он играл, чтобы побеждать вместе с ним, но даже если Модрич не сможет выйти против Мальты, у нас есть много хороших футболистов с которыми можем побеждать. Однако я убежден, что с Лукой проблем не будет», — добавил он.

Сборная Хорватии 11 ноября сыграет с Мальтой, а 14 ноября с Россией.

Россия занимает первое в место в группе H с 19 очками, Хорватия находится на втором (17 очков).