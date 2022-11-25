Хавертц заявил, что сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц заявил, что Германия больше не планирует акций протеста на ЧМ-2022.

«Мы очень четко выразили нашу точку зрения за последние дни. Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему. Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на 100% сконцентрированы на футболе», — приводит слова Хавертца Bayern & Germany в соцсетях.

23 ноября немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ. Сообщалось, что некоторые футболисты были раздражены и предпочли бы не участвовать в таких акциях.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.