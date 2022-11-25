Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:10

Часть игроков сборной Германии была раздражена политическим жестом перед матчем ЧМ с Японией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией обсуждали политические жесты, сообщает Sport1.de.

По информации источника, перед стартовым матчем чемпионата мира семь звездных игроков сборной Германии собрались в отеле в Дохе. На ней, в частности, присутствовали Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Томас Мюллер. Футболисты обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста на протяжении часа.

Отмечается, что некоторые игроки были раздражены этим обсуждением и предпочли бы не участвовать в таких акциях. По сообщению источника, речь идет о молодых игоках, которые на время ЧМ-2022 ограничили использование соцсетей или совсем перестали пользоваться ими.

23 ноября немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Акция от&nbsp;футболистов сборной Германии на&nbsp;ЧМ-2022. Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Почему европейские сборные протестуют на ЧМ-2022

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/wm/2022/11/wm-2022-pikante-details-zur-mund-zu-aktion-der-deutschen-nationalmannschaft
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
8
Читайте также
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Бывший тренер «Спартака» Каррера: «Германия и Аргентина неприятно удивили. Бразилия остается фаворитом ЧМ-2022»
«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной
Родолфу — о Бразилии на ЧМ-2022: «В Рио карнавал! Планирую кайфовать от игры сборной»
Уэльс — Иран: после первого тайма счет не открыт, гол Ирана отменили из-за офсайда
Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы
Семин назвал сборные, которые удивили его больше всего в первом круге ЧМ-2022 в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: ФИФА разрешила сборным поддерживать ЛГБТ-сообщества на матчах ЧМ-2022

Журова — о снятии запрета поддержки ЛГБТ на ЧМ-2022: «Допускаю, что было оказано давление на Катар»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости