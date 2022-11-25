Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:15

Роман Орещук: «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Я думаю, он справляется со своей задачей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Роман Орещук оценил игру бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за сборную Ирана на чемпионате мира в Катаре.

«Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар не Бензема, не Роналду и не Месси, но для Ирана, да и для любого европейского клуба, он хороший футболист.

Азмун во втором матче не забивает свои моменты, но такое бывает. Чемпионат мира — это другая ответственность и другой уровень сопротивления. Я думаю, Азмун справляется со своей задачей. Нападающих оценивают по голам, но он на поле выполняет большой объем работы", — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Азмун вышел на поле в стартовом составе национальной команды Ирана на матч против Уэльса и был заменен на 68-й минуте. В этой встрече иранцы одержали победу, забив 2 гола (2:0).

Сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Англия расположилась на 1-й позиции (3). Команда США идет третьей (1), Уэльс — четвертый (1).

Источник: https://Футбольный агент Роман Орещук оценил игру бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за сборную Ирана на чемпионате мира в Катаре. «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар
Роман Орещук
Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
0
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
«Топ-симуляция Роналду». Реакция мировых СМИ на рекорд Криштиану
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Катар — первая страна-хозяйка в истории ЧМ, чья сборная проиграла два матча на групповом этапе
Врач Бразилии — о травмах Неймара и Данило: «Оба не примут участия в следующем матче, они будут лечиться»
ЧМ-2022: Катар забил первый гол в истории чемпионатов мира, но снова проиграл. Онлайн-трансляция 25 ноября
Алиссон Бекер оценил значимость Ришарлисона для сборной Бразилии
Азия в полном порядке на ЧМ-2022! Даже Катар оказался не так плох, как казалось сначала
Хавертц заявил, что сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира ЧМ-2022

Хавертц заявил, что сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости