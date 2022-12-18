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18 декабря, 23:23

Хабиб о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, по пенальти — 4:2).

Спортсмен лично посетил матч, который проходил в Лусаиле (Катар). Он выложил у себя в соцсетях видео с трибуны.

«Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю, Аргентина. Спасибо, Катар», — написал Нурмагомедов.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. Аргентинцы завоевали кубок мира впервые спустя 36 лет.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

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