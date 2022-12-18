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18 декабря, 23:24

Хачанов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022

Мария Гусева
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Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Нет слов. Просто лучший. Да здравствует Аргентина», — написал Хачанов в социальной сети, отметив на фотографии форварда аргентинской сборной Лионеля Месси.

В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Карен Хачанов
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