Хачанов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Нет слов. Просто лучший. Да здравствует Аргентина», — написал Хачанов в социальной сети, отметив на фотографии форварда аргентинской сборной Лионеля Месси.

В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.