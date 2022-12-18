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18 декабря, 23:23

Байдачный назвал финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции самым трагическим в истории

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о победе сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

«Это, наверное, самый трагический финал в истории. Такое нервное испытание для зрителей! До 80-й минуты полностью доминировала Аргентина. Там уже были такие моменты, когда французы на пять метров отдавали мимо передачи друг другу, фактически команда была разваленная. И тут происходит пенальти, и на поле все моментально меняется. До этого момента Мбаппе закрыли, он ничего не сделал, а тут у него появляется шанс, пространство, и все переворачивается.

Мне кажется, что аргентинцы затратили намного больше сил, потому что они постоянно прессинговали. И у меня сложилось впечатление, что французы их сломают", — приводит «РБ Спорт» Байдачного.

В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-argentina-frantsiya-samy-j-tragicheskij-final-v-istorii/
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