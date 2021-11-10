Юрий Гаврилов: «Кипр Россия переиграет, а вот хорваты нашу сборную прибьют»
Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящих матчей России в отборочном турнире ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).
«Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные, — цитирует «Чемпионат» Гаврилова. — Но думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счетом. По итогу хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках».
Ветеран заявил, что не собирается смотреть ближайшие игры.
«Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно», — сказал Гаврилов.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4509337-gavrilov-rossiya-igraet-s-kakim-to-musorom-kipr-obygraem-a-horvaty-nas-pribyut.html
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