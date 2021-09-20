Ловрен и Уремович попали в состав сборной Хорватии на матчи квалификации ЧМ-2022
Защитники Деян Ловрен из «Зенита» и Филип Уремович из «Рубина» попали в состав сборной Хорватии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, информирует пресс-служба Хорватского футбольного союза в Twitter.
Полузащитник «Динамо» Никола Моро включен в резервный список хорватской команды.
8 октября сборная Хорватии сыграет на выезде с командой Кипра, а 11 октября на своем поле примет Словакию.
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