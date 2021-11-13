Григорий Иванов: «Выиграет Россия или сыграет вничью разницы нет, главное выйти на чемпионат мира»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Хорватией в отборочном турнире к ЧМ — 2022.

«Валерию Георгиевичу не нужны советы — он тренер и сам всё знает. Карпин выберет тактику и, как следствие, будет отвечать за результат, — цитирует Иванова «Чемпионат». — Выиграет Россия или сыграет вничью — для меня разницы нет. Я жду положительного результата, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Это важно не только для меня, но и для всех нас. Будем переживать и держать кулачки. Желаю сборной удачи и хорошего результата!».

После девяти игр сборная России лидирует в группе Н, набрав 22 очка. Сборная Хорватии находится на втором месте с 20 очками.

Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.