Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России.

— Вы готовы, что сборная России будет играть в оборонительный футбол? Как будете взламывать оборону соперника?

— Мы будем играть агрессивно и посмотрим как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить.

— Кого в сборной России можете выделить?

— Я знаю почти всех игроков, у них много молодых талантливых игроков, но мне бы не хотелось никого выделять.

— В чем разница играть в Загребе или в Сплите? Для вас это имеет значение?

— Мы любим играть в Сплите, хорошо себя тут чувствуем. Болельщики и атмосфера нам поможет.

— Карпин сказал, что игрокам сборной России стоит не стоит боятся Луку Модрича. Что вы можете ему ответить?

— Мы верим в свои силы. Никто никого не должен боятся, так как это футбол, это игра. Все будет происходит на поле, посмотрим на результат завтра.

— Вы ожидали, что сборная России так четко пройдёт этот отбор и будет лидировать перед последним туром?

— Мы знали, что русские будут главным нашим конкурентом. Завтра будет финал для обеих команд, для нас не было сюрпризом, что Россия будет хорошо играть. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать, все остальные матчи уже не имеют значения.

Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.