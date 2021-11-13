Далич назвал Хорватию фаворитом предстоящего матча против сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал свою команду фаворитом предстоящего матча отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.

— Нет ли у вас опасения, что самоуверенность может сыграть злую шутку с вами? Некоторые бывшие игроки Хорватии сказали, что ваша команда должна легко победить.

— Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

- При Карпине Россия мало пропускает, вы допускаете, что соперник будет играть на 0:0?

- По-моему сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.

Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.