Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов пропустит матч сборной Казахстана с Финляндией из-за проблем с визой
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов пропустит матч сборной Казахстана против Финляндии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола.
23-летний футболист не смог приехать в Хельсинки вместе с командой из-за проблем с визой.
Матч Финляндия — Казахстан состоится сегодня, 4 сентября. Начало встречи — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю