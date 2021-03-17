Главный тренер Португалии заявил, что Роналду намерен выиграть чемпионат мира
16:08
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о цели форварда Криштиану Роналду.
«Я уверен, что Криштиану чрезмерно мотивирован, и не только потому, что он забивает голы. У него есть дополнительная мотивация, когда он представляет национальную команду. Я уверен, что он приедет с такими же амбициями, не думая о личных целях, а сосредоточившись на целях сборной.
Я знаю, что у него есть огромная мечта участвовать в этой цели, которая состоит в том, чтобы сыграть на чемпионате мира и выиграть его. Это главная цель», — приводит слова Сантуша A Bola.
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