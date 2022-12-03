Голкипер сборной Нидерландов — о пропущенном голе в матче с США: «Даже не знаю, он странный или это счастливая случайность»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал гол, который пропустил в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против США (3:1).

— Вам забили странный гол.

— Даже не знаю, он странный или это счастливая случайность. Нужно пересмотреть.

— Был ли у вас какой-то ритуал приготовления к игре?

— Конечно! Всегда нужно быть готовым. Сегодня я был готов.

— Какой вратарь вдохновлял вас, когда вы были молодым?

— Меня никто не вдохновлял. Нет одного такого. Я следил за игрой многих вратарей.

— Мечтаете ли вы о победе на чемпионате мира?

— Конечно! Если ты не мечтаешь о победе, пора ехать домой. Нужно верить. Думаю, это возможно.

— Думали ли вы о том, что можете сыграть с Месси, как играть против него?

— Нет-нет. Я не заглядываю настолько далеко. Сначала одна игра, а после нее уже можно смотреть вперед.

За выход в полуфинал чемпионата мира сборная Нидерландов поспорит с победителем матча между командами Аргентины и Австралии.