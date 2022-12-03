Австралийские болельщики пришли на матч ЧМ-2022 против Аргентины с портретом Хасбика

Австралийские болельщики пришли на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Аргентины с большим портретом блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика).

Болельщики пронесли изображение Хасбика с флагом Австралии на лбу на трибуны стадиона «Ахмед бин Али».

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия состоится сегодня, 3 декабря и начнется в 22.00 (мск). Победитель встречи сыграет в четвертьфинале с Нидерландами, которые ранее обыграли США (3:1).

В ноябре Хасбик посещал шоу Gran Rex в Аргентине, где толпа встретила его бурными овациями.