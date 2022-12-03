Голкипер сборной США Тернер — о поражении от Нидерландов: «В раздевалке стояла гробовая тишина»

Голкипер сборной США Мэтт Тернер прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

«Нам было тяжело. В раздевалке стояла гробовая тишина. Мы знаем, что провели не лучший наш матч, полное разочарование от выступления. К сожалению, сегодня так сложилось. Когда у вас есть хорошие возможности, вы пытаетесь сделать все возможное для победы. К сожалению, сегодня мы не смогли этого сделать», — цитирует ESPN Тернера.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.