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Сегодня, 01:09

Мостовой назвал финал ЧМ-2022 фантастическим

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил итог финала чемпионата мира в Катаре, в котором Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Мы видели безупречный первый тайм сборной Аргентины. Потом то, что произошло после 76-й — 77-й минут, по-моему, это восхитило прежде всего болельщиков Франции. Когда они перевернули эту игру забитыми мячами, которые забил Мбаппе. То, что, наверное, творилось в голове, у футболистов Аргентины и у всей Аргентины — это было невообразимо,» — сказал Мостовой РЕН ТВ.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале — французы — становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1058024-rossiiskii-futbolist-mostovoi-nazval-final-chm-2022-fantasticheskim
Александр Мостовой
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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