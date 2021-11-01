Бышовец назвал сбалансированным состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался об окончательном составе сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Состав сбалансированный, почти все позиции дублируются, во многом будет все зависеть от физического состояния непосредственно игроков. Можно было бы говорить об Агаларове, который действительно проводит отдельные матчи на достаточно хорошем уровне, но в то же время тройка нападающих в целом оптимальна. Правда, Смолов после сомнительного теста, его нахождение в списке смущает, но есть время для того, чтобы подвести его к матчам.
Что касается Заболотного, то у него есть опыт, если и предпочтение отдается, то только в связи с тем, что у него есть достаточно возможностей, чтобы держать в напряжении оборону. У Сергеева опыта нет, может быть, делается скидка, хотя качества у него и Агаларова для нападающих востребованы. Я спокойно отношусь к тому, что Агаларов не вызван, это видение и прерогатива главного тренера, я согласен с тем составом, который был назван. В целом я думаю, что в сборной сейчас собраны все игроки, которые отвечают требованиям, необходимым главному тренеру на ближайшие два матча", — приводит слова Анатолия ТАСС.
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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