Рэпер T-Killah назвал условие, при котором он в стрингах сделает круг по Садовому кольцу

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) поспорил в интервью «СЭ» на выход сборной России по футболу в финал чемпионата мира.

— В 2018 году ты набил тату на лице в честь победы России над испанцами. Готов набить тату, если сборная Карпина выйдет на ЧМ?

— Я думаю, сборная и так выйдет на чемпионат мира. У меня есть уверенность в этом. Это же не фантастика!

— А до какой стадии сборная должна дойти, чтобы ты набил тату?

— Полуфинал чемпионата мира или финал чемпионата Европы. Я готов выполнить что угодно, если наши выйдут в финал. Готов пробежаться голым по садовому! Лишь бы наши выиграли в финале.

— Давай договоримся. Если наша сборная выйдет в финал ЧМ, то...

— Я бегу голым... Нет, голым это слишком! Давай так: в стрингах на коне по Садовому кольцу делаю круг.

Сборная России на последнем домашнем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии. На данный момент это лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.