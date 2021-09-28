Рэпер T-Killah назвал условие, при котором он в стрингах сделает круг по Садовому кольцу
Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) поспорил в интервью «СЭ» на выход сборной России по футболу в финал чемпионата мира.
— В 2018 году ты набил тату на лице в честь победы России над испанцами. Готов набить тату, если сборная Карпина выйдет на ЧМ?
— Я думаю, сборная и так выйдет на чемпионат мира. У меня есть уверенность в этом. Это же не фантастика!
— А до какой стадии сборная должна дойти, чтобы ты набил тату?
— Полуфинал чемпионата мира или финал чемпионата Европы. Я готов выполнить что угодно, если наши выйдут в финал. Готов пробежаться голым по садовому! Лишь бы наши выиграли в финале.
— Давай договоримся. Если наша сборная выйдет в финал ЧМ, то...
— Я бегу голым... Нет, голым это слишком! Давай так: в стрингах на коне по Садовому кольцу делаю круг.
Сборная России на последнем домашнем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии. На данный момент это лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.
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