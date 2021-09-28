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Рэпер T-Killah назвал условие, при котором он в стрингах сделает круг по Садовому кольцу

16:05
Рэпер T-Killah. Фото Instagram
Рэпер T-Killah. Фото Instagram
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Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) поспорил в интервью «СЭ» на выход сборной России по футболу в финал чемпионата мира.

— В 2018 году ты набил тату на лице в честь победы России над испанцами. Готов набить тату, если сборная Карпина выйдет на ЧМ?

— Я думаю, сборная и так выйдет на чемпионат мира. У меня есть уверенность в этом. Это же не фантастика!

Валерий Карпин, &laquo;T-Killah&raquo; и&nbsp;Дмитрий Тарасов. «Сделаю круг на коне по Садовому в стрингах, если Россия выйдет в финал ЧМ». T-Killah — о яйцах Карпина, гулянках футболистов и Тарасове

— А до какой стадии сборная должна дойти, чтобы ты набил тату?

— Полуфинал чемпионата мира или финал чемпионата Европы. Я готов выполнить что угодно, если наши выйдут в финал. Готов пробежаться голым по садовому! Лишь бы наши выиграли в финале.

— Давай договоримся. Если наша сборная выйдет в финал ЧМ, то...

— Я бегу голым... Нет, голым это слишком! Давай так: в стрингах на коне по Садовому кольцу делаю круг.

Сборная России на последнем домашнем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии. На данный момент это лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.

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Данил Алешин все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора

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