Иран направил жалобу в ФИФА на Федерацию футбола США за скандальное фото с флагом

Федерация футбола Ирана направила в Международную федерация футбола (ФИФА) официальную жалобу в связи с публикацией Федерацией футбола США в социальных сетях иранского флага без герба, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Fars.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.

После этого Федерация футбола Ирана осудила данное сообщение и призвала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны.

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового этапа чемпионата мира — 2022 Иран — США. Начало — в 22.00 (мск).