ФИФА дисквалифицировала четырех футболистов сборной Аргентины после сорванного матча с Бразилией. Встреча должна быть доиграна

Четыре игрока сборной Аргентины получили дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА). Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро, сообщает Sportstar.

Матч Бразилия — Аргентина, который должен был пройти 5 сентября 2021 года, был прерван спустя несколько минут после стартового свистка из-за появления на поле местных санитарных властей. Как оказалось, четверо аргентинских футболистов, выступающих в Англии, не отбыли обязательный карантин по приезде в Бразилию.

По эпидемиологическим правилам, прибывающие в Бразилию должны оставаться на карантине 14 дней, если за две недели до этого или раньше они были в Великобритании.

После расследования ФИФА приняла решение оштрафовать Бразильскую конфедерацию футбола на 539 тысяч долларов за нарушения, связанные с порядком и безопасностью, а Ассоциацию футбола Аргентины — на 215 тысяч долларов за несоблюдение обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче. Также обе организации обязаны выплатить штраф в размере по 54 тысячи долларов каждая в связи с отменой матча.

Кроме того, было решено отстранить четырех аргентинских футболистов на два матча каждого за несоблюдение Международного санитарного протокола матчей под эгидой ФИФА.

Дисциплинарный комитет ФИФА также решил, что матч должен быть переигран в дату и месте, которые будут определены ФИФА.