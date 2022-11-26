Главный тренер сборной Польши: «Щенсны выручил команду в нужный момент»
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич оценил игру команды в матче чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (2:0).
«Мы одержали победу, набрали 4 очка в группе, но еще ничего не решено.
Соперник имел моменты, так что эта победа далась нам очень непросто. Но я доволен игрой своей команды.
Щенсны выручил команду в нужный момент. Это придало команде необходимую уверенность. Можно было почувствовать, как изменилось настроение на поле", — цитирует тренера Sport.pl.
Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.
В заключительном туре групповой стадии чемпионата мира в Катаре сборная Польши 30 ноября сыграет с аргентинцами, мексиканцы в тот же день встретятся с командой Саудовской Аравии.