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Луис Энрике — о матче с Германией: «Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил игру команды в матче ЧМ-2022 против Германии (1:1).

«Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат.

Чего не хватило для победы? На протяжении всей игры нам не хватало уверенности. Дали сопернику вернуться в игру и прижать нас к воротам.

Гол Германии? Допустили ошибку, которую мы обычно не совершаем... Ошибок стараются избегать, но в футболе без них не обходится.

Тем не менее, мы остаемся лидерами в группе. И намерены сохранить эту позицию и после третьего матча», — приводит слова тренера Marca.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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