Мората: «Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората подвел итоги матча с Германией (1:1) на ЧМ-2022.

«Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Нам противостояла отличная команда.

Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», — приводит слова Мораты Marca.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).