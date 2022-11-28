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Сегодня, 00:44

Мората: «Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората подвел итоги матча с Германией (1:1) на ЧМ-2022.

«Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Нам противостояла отличная команда.

Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», — приводит слова Мораты Marca.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

 
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Альваро Мората
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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