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Почеттино: «Для меня Мусиала — один из самых талантливых молодых игроков»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры полузащитника сборной Германии Джамала Мусиалы.

«Для меня Джамал Мусиала — один из самых талантливых молодых игроков. Гави, Беллингем, Педри — тоже огромные таланты. Думаю, Германия может удивить», — приводит слова Почеттино BBC Sport.

На ЧМ-2022 в Катаре 19-летний немец провел два матча, отыграв 79 минут с Японией (1:2) и целый матч с Испанией (1:1).

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