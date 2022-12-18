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18 декабря, 23:57

Скалони: «Месси должен быть в сборной Аргентины на ЧМ-2026, мы хотим, чтобы он продолжал играть»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси и Лионель Скалони.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что готов взять нападающего Лионеля Месси в состав на ЧМ-2026.

Сегодня, 18 декабря аргентинцы выиграли чемпионат мира-2022 в Катаре, а Месси был признан лучшим футболистом турнира.

«Месси должен быть в сборной Аргентины на следующем чемпионате мира, мы хотим, чтобы он продолжал выступать. Если он хочет играть дальше, то футболка с 10-м номером всегда будет его ждать», — приводит Daily Record слова Скалони.

Ранее сам 35-летний Месси сообщил, что пока не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 8 июня по 3 июля 2026 года.

Диего Марадона и&nbsp;Лионель Месси принесли Аргентине золото чемпионата мира в&nbsp;1986-м и&nbsp;2022-м. Теперь официально: Месси — величайший в истории!

Лионель Месси
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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