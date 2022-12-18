Туктамышева о финале ЧМ-2022: «Такой крутой матч я еще никогда не смотрела»

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после завершения финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Вот это финал! Браво Лионель! Такой крутой матч я еще никогда не смотрела», — написала фигуристка в социальной сети.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла соперников из Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.