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18 декабря, 23:51

Туктамышева о финале ЧМ-2022: «Такой крутой матч я еще никогда не смотрела»

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после завершения финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Вот это финал! Браво Лионель! Такой крутой матч я еще никогда не смотрела», — написала фигуристка в социальной сети.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла соперников из Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Елизавета Туктамышева
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