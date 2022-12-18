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18 декабря, 23:58

Талалаев: «Матч между Аргентиной и Францией — самый яркий финал на моей памяти»

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

«Очень интересный матч по драматургии, — цитирует Sport24 Талалаева. — Может, первый тайм был не такой насыщенный с точки зрения обоюдоострой борьбы, потому что Аргентина немного ошеломила Францию: ноль ударов в створ — главный показатель. Ход с Ди Марией, который вышел налево, игра от себя, в атаку с активным агрессивным прессингом — то, что в первые 25 минут поставило в тупик Францию. И мы увидели по заменам в конце первого тайма, что Дешам это понимал и искал ходы. Также бросались в глаза позиционные ошибки Варана.

Я футбол смотрю с шести лет, и на моей памяти матч Аргентина — Франция — самый яркий финал по тому, что происходило на поле, и по влиянию звезд. Казалось, король уходит, но Месси показал, что он все еще здесь. Но появился принц, который вскоре может стать новым королем. Мбаппе, который забил три — это очень сильно".

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: Sport24
Андрей Талалаев
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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