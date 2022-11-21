Саутгейт — о матче с Ираном: «Мы не должны позволять себе пропускать два гола»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги первого матча группы В чемпионата мира-2022 с Ираном (6:2).

«Конечно, мы должны радоваться, что выиграли с большой разницей и показали хорошую игру. Но команда лишилась концентрации, нам нужно быть стабильнее. Первый тайм выдался непростым, было большое количество пауз, но наши прессинг и движение были хороши. Мы не должны позволять себе пропускать два гола, будем стараться исправиться в матче с США. Ошибки стали следствием затягивания матча и отрыва в счета, что казалось комфортным», — цитирует BBC Саутгейта.

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против сборной США.