США — Уэльс: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сегодня, 21 ноября, сборная США сыграет против команды Уэльса в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу. Встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. США и Уэльс вместе с Англией и Ираном выступают в группе B.

Следить за матчем США — Уэльс можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.