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Сегодня, 20:28

Режиссер церемонии открытия ЧМ-2018 прокомментировал старт турнира в Катаре

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Режиссер церемонии открытия чемпионата мира 2018 года в России Илья Авербух поделился мнением об открытии турнира 2022 года в Катаре. Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась в воскресенье, 20 ноября, перед началом матча Катар — Эквадор (0:2).

«Это всегда очень сложное мероприятие, поскольку сразу после него начинается футбольный матч, — приводит «РБ Спорт» слова Авербуха. — Мне кажется, атмосфера была передана хорошо. Я сразу вспоминаю чемпионат мира в России, как было непросто организовать церемонию. Но интереса к чемпионату мира в Катаре у меня нет, поскольку там отсутствует сборная России».

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.

Эффектное появление кубка мира.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Чемпионат мира по футболу 2022
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