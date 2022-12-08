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Сегодня, 15:19

Анчелотти назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого считает главным фаворитом плей-офф ЧМ-2022.

«Бразилия — самая совершенная команда. У них есть качество, свежесть и опыт — это все важно на чемпионате мира. Мне очень любопытно посмотреть на противостояние Англии и Франции. Менталитет — это особенность англичан, поэтому [для них] на ЧМ не было сюрпризов», — цитирует Анчелотти Il Corriere Dello Sport.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Хорватией 9 декабря. Матч Англии и Франции запланирован на 10-е число.

Карло Анчелотти
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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