Анчелотти назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого считает главным фаворитом плей-офф ЧМ-2022.

«Бразилия — самая совершенная команда. У них есть качество, свежесть и опыт — это все важно на чемпионате мира. Мне очень любопытно посмотреть на противостояние Англии и Франции. Менталитет — это особенность англичан, поэтому [для них] на ЧМ не было сюрпризов», — цитирует Анчелотти Il Corriere Dello Sport.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Хорватией 9 декабря. Матч Англии и Франции запланирован на 10-е число.