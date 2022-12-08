Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:56

Тите заявил, что игроки сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что игроки его команды продолжат праздновать голы, танцуя.

В матче 1/8 финала с командой Южной Кореи (4:1) после третьего забитого мяча Тите присоединился к футболистам и отпраздновал гол танцем.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» ирландец Рой Кин раскритиковал тренера, посчитав это неуважением к сопернику.

«Это не является неуважением с нашей стороны. Это наша культура. Мне очень жаль, что кто-то не понимает и не знает этого. Мы будем танцевать и праздновать и дальше», — сказал Тите на пресс-конференции перед матчем с Хорватией.

В четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре сборная Бразилия 9 декабря сыграет с командой Хорватии.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
0
Читайте также
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косово в раздевалке сборной на ЧМ-2022
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Что происходит с туризмом в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022
Анчелотти назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022
«Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилии
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Ибрагимович: «Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси»
Зюганов — о ЧМ-2022: «Вылетели те, кто думал не о футболе, а о политике»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти назвал лучших молодых нападающих мира

Анчелотти назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости