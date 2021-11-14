Юрий Лоза считает, что в матче Хорватия — Россия профессионалы сыграют против любителей
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры сборной России против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«В сегодняшнем матче профессионалы своего дела будут играть с любителями. В Сплите нам не поможет даже удача. Нашей сборной нужно надеяться на хороший жребий в стыках, там должно повезти. Если попадется Швейцария или Швеция, то на чемпионат мира мы не поедем.
Нужно ли нам выходить на мундиаль или лучше не позориться? Конечно, нужно стремиться попасть на большой турнир. Нашему спорту нужна хоть какая-то движуха. Без популяризации спорт начинает вымирать. Необходимо, чтобы люди обсуждали футбол, он должен быть интересен народу", — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября 2021 года на стадионе Полюд (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.
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