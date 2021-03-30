Бельгия разгромила Белоруссию со счетом 8:0, Уэльс победил Чехию

В матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Бельгии победила команду Белоруссии (8:0). Уэльс выиграл у Чехии (1:0).

Бельгийцы набрали семь очков и лидируют в группе Е. У Чехии четыре очка и вторая позиция. Уэльс и Белоруссия имеют по три очка. У Эстонии ноль очков и последняя позиция.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа E

3-й тур

Бельгия — Белоруссия — 8:0 (4:0)

Голы: Батшуайи, 14 (1:0). Фанакен, 17 (2:0). Троссар, 38 (3:0). Доку, 42 (4:0). Прат, 49 (5:0). Бентеке, 70 (6:0). Троссар, 76 (7:0). Фанакен, 89 (8:0).

Бельгия: Миньоле, Фертонген (Дендонкер, 64), Алдервейрелд, Менье, Денайер (Боята, 46), Азар, Прат (Тилеманс, 71), Фанакен, Батшуайи (Бентеке, 64), Троссар, Доку (Янузай, 77).

Белоруссия: Гутор, Поляков, Наумов, Павловец, Кисляк (Маевский, 61), Стасевич, Кендыш (Бахар, 87), Эбонг (Савицкий, 46), Юзепчук, Лисакович (Климович, 74), Подстрелов (Сигневич, 46).

Судья: Румшас (Литва).

30 марта. Левен. Стадион «Ден Дреф».

Уэльс — Чехия — 1:0 (0:0)

Гол: Джеймс, 82.

Уэльс: Уорд, Дж.Лоуренс, Робертс, Ампаду, Родон, Мефам (Мур, 57), Н.Уильямс, Джеймс, Моррелл, Бэйл, Уилсон (Джон.Уильямс, 76).

Чехия: Вацлик, Кудела (Барак, 87), Челустка, Голеш (Крменчик, 53), Цоуфал (Выдра, 87), Боржил, Дарида, Янкто (Кадержабек, 83), Соучек, Шик, Провод (Масопуст, 83).

Предупреждения: Робертс, 49. Дж.Лоуренс, 54. Янкто, 62.

Удаления: Шик, 49. Робертс, 77.

Судья: Хацеган (Румыния).

30 марта. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».