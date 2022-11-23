Германия во второй раз подряд стартовала на ЧМ с поражения
Сборная Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 уступила Японии (1:2) и во второй раз подряд начала чемпионат мира с поражения.
Четыре года назад команда Йоахима Лева уступила на ЧМ в России Мексике (0:1) и в итоге даже не смогла попасть в плей-офф. Еще одно поражение немецкой команде нанесли алжирцы в 1982 году. В остальных 17 случаях сборная ФРГ/Германии начинала турнир с победы или ничьей.
Первые матчи сборной Германии на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Матч
|
Результат
|
1934
|
Италия
|
Отто Нерц
|
Бельгия — 5:2
|
3-е место
|
1938
|
Франция
|
Зепп Хербергер
|
Швейцария — 1:1
|
1/8 финала
|
1954
|
Швейцария
|
Зепп Хербергер
|
Турция — 4:1
|
Победа
|
1958
|
Швеция
|
Зепп Хербергер
|
Аргентина — 3:1
|
4-е место
|
1962
|
Чили
|
Зепп Хербергер
|
Италия — 0:0
|
1/4 финала
|
1966
|
Англия
|
Хельмут Шен
|
Швейцария — 5:0
|
2-е место
|
1970
|
Мексика
|
Хельмут Шен
|
Марокко — 2:1
|
3-е место
|
1974
|
ФРГ
|
Хельмут Шен
|
Чили — 1:0
|
Победа
|
1978
|
Аргентина
|
Хельмут Шен
|
Польша — 0:0
|
2-й гр.турнир
|
1982
|
Испания
|
Юпп Дерваль
|
Алжир — 1:2
|
Финал
|
1986
|
Мексика
|
Франц Бекенбауэр
|
Уругвай — 1:1
|
Финал
|
1990
|
Италия
|
Франц Бекенбауэр
|
Югославия — 4:1
|
Победа
|
1994
|
США
|
Берти Фогтс
|
Боливия — 1:0
|
1/4 финала
|
1998
|
Франция
|
Берти Фогтс
|
США — 2:0
|
1/4 финала
|
2002
|
Корея/Япония
|
Руди Феллер
|
Сауд.Аравия — 8:0
|
Финал
|
2006
|
Германия
|
Юрген Клинсманн
|
Коста-Рика — 4:2
|
3-е место
|
2010
|
ЮАР
|
Йоахим Лев
|
Австралия — 4:0
|
3-е место
|
2014
|
Бразилия
|
Йоахим Лев
|
Португалия — 4:0
|
Победа
|
2018
|
Россия
|
Йоахим Лев
|
Мексика — 0:1
|
Гр.турнир
|
2022
|
Катар
|
Ханс-Дитер Флик
|
Япония — 1:2
|
?
Итого: +13=4-3, мячи 51-15.