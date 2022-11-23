Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:28

В Госдуме РФ призвали ФИФА наказать спортсменов и функционеров за политические лозунги на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна наказать спортсменов и функционеров за политические лозунги на чемпионате мира в Катаре.

Датский футбольный союз (DBU) ранее заявил, что готов рассмотреть вместе с другими странами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность выхода из состава участников ФИФА.

«Датчане могут смело выходить из состава ФИФА, раз они так яростно об этом заявляют. Если они настолько тверды в своих убеждениях, то дело нужно доводить до конца. Это же касается и других функционеров и спортсменов, которые решили заняться шантажом. А на месте ФИФА я бы и некоторым чиновникам вынес предупреждение, федерации нужно быть пожестче.

Министр МВД Германии заслуживает как минимум предупреждения за то, что пришла на стадион с повязкой, которую ФИФА запретила. Очевидно, что такие люди занимаются провокацией в адрес ФИФА, строя из себя жертв и выполняя политическую повестку вместо спортивной. По сути, это самое настоящее неуважение к организаторам чемпионата мира. А самим сборным Германии и Дании, пожалуй, лучше заняться своей игрой, пока они еще сохраняют шансы продолжить выступление на чемпионате мира», — цитирует Свищева ТАСС.

21 ноября стало известно, что национальные футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре. Причиной тому, как сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов, стал ответ ФИФА на просьбу разрешить использовать капитанскую повязку OneLove.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: https://tass.ru/sport/16410939

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Свищев
ФИФА
6
Читайте также
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
На что может рассчитывать малый бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара по воротам за матч против Испании. Это второй случай в истории ЧМ

Германия пролетит мимо плей-офф? Кошмарные расклады ЧМ-2022 для экс-чемпионов мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости