В Госдуме РФ призвали ФИФА наказать спортсменов и функционеров за политические лозунги на ЧМ-2022

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна наказать спортсменов и функционеров за политические лозунги на чемпионате мира в Катаре.

Датский футбольный союз (DBU) ранее заявил, что готов рассмотреть вместе с другими странами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность выхода из состава участников ФИФА.

«Датчане могут смело выходить из состава ФИФА, раз они так яростно об этом заявляют. Если они настолько тверды в своих убеждениях, то дело нужно доводить до конца. Это же касается и других функционеров и спортсменов, которые решили заняться шантажом. А на месте ФИФА я бы и некоторым чиновникам вынес предупреждение, федерации нужно быть пожестче.

Министр МВД Германии заслуживает как минимум предупреждения за то, что пришла на стадион с повязкой, которую ФИФА запретила. Очевидно, что такие люди занимаются провокацией в адрес ФИФА, строя из себя жертв и выполняя политическую повестку вместо спортивной. По сути, это самое настоящее неуважение к организаторам чемпионата мира. А самим сборным Германии и Дании, пожалуй, лучше заняться своей игрой, пока они еще сохраняют шансы продолжить выступление на чемпионате мира», — цитирует Свищева ТАСС.

21 ноября стало известно, что национальные футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре. Причиной тому, как сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов, стал ответ ФИФА на просьбу разрешить использовать капитанскую повязку OneLove.