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Орлов: «Макрон ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который утешал нападающего Килиана Мбаппе после поражения сборной в финале ЧМ-2022.

— После матча в трансляцию попало несколько кадров, на которых Макрон успокаивал Мбаппе. Не удивительно было видеть, что главный политик страны так тепло поддерживает футболиста?

— Я помню даже Меркель приходила в раздевалку к мужчинам. Политики используют звезд ради своей популяризации! Макрон — популист, как и все остальные президенты, которые специально заигрывают со спортсменами для того, чтобы быть популярнее среди народа! Никакого пиетета у меня к президентам нет, когда они выползают в кадр со спортсменами, кинозвездами или другими звездами. Президент должен отвечать за благосостояние своей страны и своего народа, а не популяризировать себя... Что лично Макрон сделал для Мбаппе? Чем он ему помог? Он же ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться! — сказал Орлов Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-19-orlov-o-prezidente-frantsii-uspokaivavshem-mbappe-politiki-ispolzuyut-zvezd-dlya-populyarizatsii-makron-populist
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Геннадий Орлов
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