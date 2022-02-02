Мессси, Паредес и Де Пауль вместе смотрели матч Аргентина — Колумбия

Сборная Аргентины переиграла Колумбию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинеские игроки Лионель Месси («ПСЖ»), Родриго Де Пауль («Атлетико») и Леандро Паредес («ПСЖ») вместе смотрели эту игру. Все они не смогли приехать в сборную на эту встречу.

Де Пауль опубликовал в истории Instagram, как они втроем вместе общаются в видеочате.

Lionel Messi watching the Argentina match with Rodrigo De Paul and Leandro Paredes. pic.twitter.com/hMkplAt6RG — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) February 1, 2022

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а колумбийцы — на 7-м.