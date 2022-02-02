Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 07:28

Мессси, Паредес и Де Пауль вместе смотрели матч Аргентина — Колумбия

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Аргентины переиграла Колумбию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинеские игроки Лионель Месси («ПСЖ»), Родриго Де Пауль («Атлетико») и Леандро Паредес («ПСЖ») вместе смотрели эту игру. Все они не смогли приехать в сборную на эту встречу.

Де Пауль опубликовал в истории Instagram, как они втроем вместе общаются в видеочате.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а колумбийцы — на 7-м.

Леандро Паредес
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перу и Эквадор сыграли вничью
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости