Мессси, Паредес и Де Пауль вместе смотрели матч Аргентина — Колумбия
Сборная Аргентины переиграла Колумбию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.
Аргентинеские игроки Лионель Месси («ПСЖ»), Родриго Де Пауль («Атлетико») и Леандро Паредес («ПСЖ») вместе смотрели эту игру. Все они не смогли приехать в сборную на эту встречу.
Де Пауль опубликовал в истории Instagram, как они втроем вместе общаются в видеочате.
Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а колумбийцы — на 7-м.
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